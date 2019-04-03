Стали известны дата и место прощания с Алексеем Булдаковым

Прощание с народным артистом России Алексеем Булдаковым, скончавшимся во время поездки в Монголию, пройдет в Москве 7 апреля.

Церемония состоится в Доме кино, передает ТАСС со ссылкой на подругу семьи актера Татьяну Рудневу. Тело артиста планируется доставить из Монголии в Россию в четверг, 4 апреля. Где будет похоронен актер, пока неизвестно.

Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в одной из гостиниц Улан-Батора. Ему было 68 лет. Сообщалось, что у него оторвался тромб.

В посольство России в Монголии уточнили, что актер умер от острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца. «Светлая память об Алексее Ивановиче Булдакове – удивительном человеке, талант которого покорил миллионы сердец, навсегда останется с нами, – говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии. – Выражаем искренние соболезнования родным и близким».

В Гильдии актеров кино Союза кинематографистов РФ уточнили, что артист приехал в Монголию на творческую встречу.

Алексей Булдаков снялся в более чем сотне фильмов. Актер получил широкую известность и всенародную любовь благодаря роли генерала Иволгина в комедии «Особенности национальной охоты».

Режиссер и сценарист Егор Кончаловский, вспоминая о Булдакове, назвал его «замечательным русским человеком, абсолютно без претензий, абсолютно без чего-то наносного». «Это был простой, настоящий, человек, с которым было легко разговаривать, легко смеяться, легко сидеть, легко работать. Очень хороший человек», – рассказал Кончаловский в комментарии НСН.

В Союзе кинематографистов России и Гильдии актеров кино назвали кончину Булдакова несправедливой. «Нет слов, чтобы выразить всю боль, которую вызвало это известие. Алексей Иванович был удивительно талантливым и добрым человеком, одним из тех, кто поддерживал традиции благотворительности, кто всегда заботился о своих коллегах-актерах», – говорится в сообщении на сайте союза. «В творческой биографии Алексея Ивановича более 150 ролей в кино, каждая из которых окрашена своими яркими красками», – отметили в организации.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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