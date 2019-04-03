Борис Грачевский: Алексей Булдаков не доиграл своих ролей

Звезда «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков, скончавшийся во время поездки в Монголию, был удивительно добрым человеком, сказал художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

«Для меня он был добрым товарищем, с которым мы много лет дружили. В какой-то момент он из эпизодического артиста стал настоящей звездой. Был огромный период времени, когда ему было не пройти по улице, он был в центре внимания. Я считаю, что он не доиграл своих ролей», – отметил Грачевский, слова которого цитирует iReactor.

«Мне бы очень хотелось увидеть его в новых ярких ролях. Он был удивительно добрым и милым человеком», – добавил худрук «Ерашала».

Как сообщал «Новый День», Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в одной из гостиниц Улан-Батора. Ему было 68 лет. Сообщалось, что у него оторвался тромб. В посольстве России в Монголии уточнили, что актер умер от острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.

Булдаков снялся в более чем сотне фильмов. Актер получил широкую известность и всенародную любовь благодаря роли генерала Иволгина в комедии «Особенности национальной охоты».

Прощание с народным артистом пройдет в Москве 7 апреля.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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