В Монголии скончался актер Алексей Булдаков

Российский актер Алексей Булдаков скоропостижно скончался. Об этом сообщили в Гильдии актеров кино и театра России.

По словам директора гильдии Валерии Гущиной, Булдаков умер из-за оторвавшегося тромба. Президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов отметил, что актер в это время находился в турпоездке в Монголии. Булдаков ушел из жизни через неделю после того, как отметил 68-летие.

Алексей Иванович Булдаков начал сниматься в кино в начале 1980-х. Российскому зрителю наиболее известна его роль генерала Иволгина в комедиях «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки».

За свою актерскую карьеру Булдаков не раз удостаивался наград и званий. В частности, он является заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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