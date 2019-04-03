Юрий Стоянов об Алексее Булдакове: «Хороший дядька очень»

Звезда «Особенностей национальной охоты» Алексей Булдаков, о смерти которого стало известно сегодня, был замечательным артистом, сказал известный российский актер Юрий Стоянов.

«Замечательный артист умер, хороший дядька очень», – сказал Стоянов в комментарии iReactor.

Как сообщал «Новый День», Алексей Булдаков скончался в ночь на 3 апреля в одной из гостиниц Улан-Батора. Ему было 68 лет. Сообщалось, что у него оторвался тромб. В посольстве России в Монголии уточнили, что актер умер от острой сердечной недостаточности на фоне ишемической болезни сердца.

Прощание с народным артистом пройдет в Москве 7 апреля.

Булдаков снялся в более чем сотне фильмов. Актер получил широкую известность и всенародную любовь благодаря роли генерала Иволгина в комедии «Особенности национальной охоты».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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