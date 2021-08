Пол Маккартни представит ранее неизвестные варианты текстов песен The Beatles в своей новой книге

Бывший участник The Beatles, сэр Пол Маккартни в понедельник, 23 августа, объявил, что представит ранее неизвестные 154 варианта текстов песен, которые войдут в новую его книгу «The Lyrics», – пишет The Guardian.

Книга основана на разговорах Маккартни с поэтом Полом Малдуном и будет представлять из себя «автопортрет в 154 песнях». В «The Lyrics» войдут ранее неизвестные варианты текстов песен «из всей карьеры» Маккартни, включая Blackbird, Live and Let Die, Hey Jude, Band on the Run и Yesterday. Пол Маккартни также включит в свою новую книгу ранее неизвестные тексты к незаписанной песне The Beatles «Tell Me Who He Is» («Скажи мне, кто он такой»).

Пол Малдун, обладатель Пулитцеровской премии, поэт из Северной Ирландии рассказал Guardian, что книга основана на серии встреч, которые он провел с Маккартни в течение пяти лет, когда они обсуждали предысторию создания его песен.

Издатель Аллен Лейн сказал, что в книгу также войдут рукописные и никогда ранее не публиковавшиеся тексты песен, которые были обнаружены в одной из записных книжек Маккартни, датируемой началом 1960-х годов.

Книга выйдет 2 ноября и будет включать «многие сокровища» из архивов Маккартни. В «The Lyrics» войдет всё – «от рукописных листов с текстами песен до ранее неопубликованных личных фотографий, черновиков и рисунков. Каждая песня – от All My Loving до Yellow Submarine – будет сопровождаться комментариями Маккартни о ее создании», – сказал Аллен Лейн, Малдун, обладатель Пулитцеровской премии поэт из Северной Ирландии, ранее сказал Guardian, что книга основана на серии встреч, которые он провел с Маккартни в течение пяти лет, во время которых они «очень интенсивно» обсуждали предысторию его песен, – пишет The Guardian.

Выпуск «The Lyrics» будет сопровождаться новой экспозицией в Британской библиотеке, где будет представлен ряд материалов из книги. Выставка в вестибюле Британской библиотеки будет работать с 5 ноября по 13 марта 2022 года.

Лондон, Иван Бабурин

Лондон. Другие новости 23.08.21

В свердловском театре музкомедии появился новый худрук (ФОТО). / В Индии 75 человек пострадали на религиозном фестивале бросания камней. / В Крыму ввели режим ЧС на территории нескольких объектов культурного наследия. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»