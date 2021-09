Little Big собрались во всероссийское турне со своим новым альбомом

Российская панк-рэйв группа Little Big анонсировала большой тур по России. Турне названо по имени нового альбома – «We are Little Big».

Гастрольный тур стартует 27 августа 2022 года в Калининграде и продлится около трех месяцев. «We are Little Big» объединит в себе презентацию нового альбома, а также старые хиты. За время тура группа планирует выступить более чем в 25 городах России. Завершатся гастроли 10 декабря концертом на московском стадионе «Мегаспорт» вместительностью порядка 18 тысяч зрителей.

В течение лета 2021 года у Little Big вышло несколько новых хитов, в частности, Mustache совместно с победительницей Евровидения-2018 Неттой и Turn It Up с рэперами Oliver Tree и Tommy Cash. Во время пандемии и связанной с этим отменой больших стадионных концертов Little Big выступили в интернете, шоу одновременно смотрели более 4 миллионов фанатов.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 24.09.21

Еврейский фестиваль, хард-рок-концерт и экскурсия на Вторчермет – Weekend (18+). / Кинорежиссер Алексей Федорченко ушел в театр: «Решил, что дальше тянуть уже некуда» (ФОТО). / Во Франции предложили заменить памятник Наполеону статуей феминистки. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»