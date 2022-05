Умер сооснователь Depeche Mode

Клавишник британской группы Depeche Mode Энди Флетчер скончался на 61-м году жизни, – сообщают СМИ.

В официальном твиттере группы говорится: «Мы шокированы и переполнены горем в связи с безвременной кончиной нашего дорого друга, члена семьи и товарища Энди Флетчера. Флетч имел поистине золотое сердце и всегда был рядом, когда была нужна поддержка, оживленная беседа, добрый смех или пинта холодного пива. Наше сердце с его семьей, и мы просим вас подумать о них и не тревожить в это тяжелое время».

Энди Флетчер был с группой более 40 лет, с момента ее официального образования в 1980 году и выхода их дебютного альбома Speak and Spell и до последнего лонгплея Spirit, вышедшего в 2017 году.

Энди Флетчер родился 8 июля 1961 года в Ноттингеме в Великобритании. Он начал заниматься музыкой в конце 1970-х, тогда же вместе со школьным знакомым Винсом Кларком создал группу No Romance in China, где играл на бас-гитаре.



Впоследствии Флетчер переехал в город Базилдон, где основал группу Composition of Sound вместе с Кларком и Мартином Гором. Позднее к музыкантам присоединился певец Дейв Гаан, и группу переименовали в Depeche Mode.

Лондон, Иван Бабурин

