Группа Queen анонсировала выпуск в сентябре забытой песни Фредди Меркьюри

Участники группы Queen Брайан Мэй и Роджер Тейлор нашли забытую песню Фредди Меркьюри. По их словам, это настоящее сокровище, поэтому они намерены выпустить ее в сентябре.

«Мы нашли у Фредди маленькую жемчужину, о которой как-то забыли, – рассказали музыканты BBC. – Песня датируется временем альбома «Miracle», и мы думаем, что выпустим ее в сентябре».

The Miracle – студийный альбом 1989 года. В него вошли хиты I Want it All, The Miracle или The Invisible Man. Меркьюри как-то рассказал в интервью, что в то время группа записала около 30 песен, и не все из них вошли в альбом. Эта песня одна из них.

Брайан Мэй отметил, что знал о песне, но думал, что старую запись уже не спасти. Но, в конце концов, с помощью своей команды они склеили разные кусочки вместе, и добились хорошего звучания.

Фредди Меркьюри умер в 1991 году. Сейчас Брайан Мэй и Роджер Тейлор выступают под лейблом Queen с певцом Адамом Ламбертом.

Однако популярность Меркьюри огромна даже после его смерти. Певец, настоящее имя которого Фаррух Булсара, вместе с Мэйем и Тейлором основал группу Queen в 1970 году. Тогда они называли себя Smile. Первый альбом Queen (1973) отличался удивительно оригинальным стилем, но не стал коммерческим хитом.

Москва, Елена Васильева

© 2022, РИА «Новый День»