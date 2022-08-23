Кино в формате IMAX запретили в России

Российские кинотеатры не смогут показывать фильмы в формате IMAX. При этом оборудование принадлежит владельцам киносетей, но использовать его без разрешения канадской компании они не имеют права.

Компания IMAX ушла с российского рынка 1 июня и запретила использовать этот формат для показа фильмов. Об этом рассказал РБК гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Дело в том, что права IMAX распространяются не только на воспроизводящее оборудование, но и на специальные камеры, софт для обработки видео и даже на особые колонки, создающие объемный звук.

«Технически проектор может показать любой фильм. Другой вопрос, что показать фильм в формате IMAX без разрешения IMAX нельзя. Даже российские фильмы в этом формате – «Движение вверх», «Сталинград» – сейчас, к сожалению, показывать мы не можем, потому что есть прямой запрет со стороны компании на использование формата», – сказал Васясин.

По его словам, IMAX вернется при первой же возможности, в противном случае – ей предстоят суды. «Во-первых, будем подавать судебные иски; во-вторых, будем на этом оборудовании показывать кино в другом формате. У нас очень жесткий контракт с ними, по которому они обязаны здесь работать. Если до конца текущего года они про этот контракт не вспомнят, будет суд», – заключил Васясин.

IMAX пришла в Россию в 2003 году. По состоянию на 30 июня технология применяется в 54 российских кинотеатрах.

Москва, Зоя Осколкова

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