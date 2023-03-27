Западные авторы возвращаются на книжный рынок России

Правообладатели из недружественных стран возобновляют сотрудничество с российскими издателями. На книжный рынок России возвращаются отказавшиеся от работы ранее, а также приходят новые авторы.

После начала специальной военной операции и введения санкций целый ряд западных издательств и правообладателей отказались работать с российскими партнерами. На смену прошлогоднему массовому разрыву отношений пришел новый интерес к нашему рынку, рассказали «Известиям» представители нескольких российских издательств.

Несколько крупных компаний сообщили, что им удалось не только продлить права на ряд зарубежных книг, но и возобновить отношения с теми авторами, которые в 2022-м прервали сотрудничество с Россией. В целом есть ощущение, что ситуация постепенно начинает выправляться к лучшему – некоторые зарубежные издательства, которые ранее отказывались от переговоров, назначили российским издателям встречи на Болонской книжной ярмарке, состоявшейся в марте этого года.

Со многими иностранными правообладателями проводятся встречи на международных выставках и обсуждаются варианты дальнейшего сотрудничества. Несмотря на напряженную международную ситуацию, большинство европейских и американских партнеров не хотят полностью разрывать отношения.

При этом отношения с зарубежными партнерами часто зависят от географии. Твердо отказываются работать с россиянами правообладатели из Польши и Чехии, сложно идут на контакт США, Великобритания, Япония – не отвечают или отказывают в правах. Но есть исключения. Лучше дело обстоит с Италией, Испанией, Германией, Южной Кореей. Хотя некоторые издательства из Италии и Германии поставили диалог на паузу.

Здесь нет четкой системы. Бывает даже, что права на книги одного автора находятся у нескольких издательств и какие-то из них прервали сотрудничество, а другие продолжают работать с Россией. В целом на российском книжном рынке доминирует сдержанный оптимизм. Всё не так плохо, как казалось в прошлом году, когда издательства столкнулись с лавиной отказов. Но что-то прогнозировать сегодня сложно, сходятся во мнении собеседники издания. Вдобавок проблемой становится проведение валютных платежей – для этого требуется больше документов и времени.

Москва, Зоя Осколкова

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