В США прошла церемония вручения кинопремии «Оскар»

В Лос-Анджелесе прошла 97-ая церемония вручения премий киноакадемии «Оскар». Лучшим фильмом названа лента «Анора», картина победила почти во всех категориях, где была номинирована, и забрала пять наград.

«Анора» американского режиссера Шона Бейкера, в которой снялись российские актеры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов, получила «Оскар» как лучший фильм. Бейкер назван лучшим режиссером. Сыгравшая главную роль в картине Майки Мэдисон победила в номинации «Лучшая актриса». Также картина выиграла в номинациях «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж».

Юра Борисов уступил премию в категории «Лучшая мужская роль второго плана» Кирану Калкину, сыгравшему в картине Джесси Айзенберга «Настоящая боль».

Премия за лучшую мужскую роль досталась Эдриену Броуди за роль в фильме «Бруталист». Лента «Бруталист» также была отмечена в категории «Лучшая операторская работа» и «Лучший саундтрек».

В категории «Лучшая женская роль второго плана» победила Зои Салдана, сыгравшая в ленте «Эмилия Перес». Этот же фильм удостоился награды за оригинальную песню El Mal.

Премии за звук и визуальные спецэффекты достались команде ленты «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнёва.

Среди анимационных фильмов жюри присудило премии картинам «Поток» латвийского режиссера Гинтса Зильбалодиса (Лучший полнометражный анимационный фильм) и «В тени кипариса» иранских режиссеров Ширин Сохани и Хоссейн Молаеми (Лучший короткометражный анимационный фильм).

Награды за дизайн костюмов удостоился мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада» Джона Чу, а в категории «Лучший грим и прически» победила «Субстанция» режиссера Корали Фаржи с Деми Мур в одной из главных ролей.

Лучшим фильмом на иностранном языке признан бразильский «Я все еще здесь» Вальтера Саллеса.

Среди документальных фильмов жюри отметило короткометражку «Единственная девушка в оркестре» о контрабасистке в Нью-Йоркской филармонии в 1960-м (Молли О' Брайан и Лиза Ремингтон), а также полный метр «Нет другой земли» о депортации палестинцев израильскими военными израильского журналиста Юваля Абраама и палестинского активиста Базеля Адры.

В категории «Лучший короткометражный фильм» «Оскар» достался нидерландскому «Я не робот» о трудности в преодолении CAPTCHA Виктории Вармердам.

Лос-Анджелес, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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