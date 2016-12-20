Жители России выживают в кризис за счет экономии, огородов и подработок

Публикации за 20.12.16

Жители России приспосабливались к экономическому кризису в уходящем году посредством сокращения расходов на товары и услуги, а также за счет выращивания овощей и фруктов на приусадебных участках. Таковы данные исследования экспертно-аналитического центра РАНХиГС.

Согласно итогам исследования, более половины населения страны сократили свои расходы на заграничный отдых (61,5%), экономили на развлечениях 57,5% жителей, на приобретении определенных продуктов – 51,9% граждан.

По данным на ноябрь 2016 года доля россиян, которые стали выращивать больше овощей и фруктов на огородах, составила 34,6%, тогда как в феврале 2016 года этот показатель составлял 23,8%, сообщает RNS.

Часть населения выживает в кризис за счет подработок. Так, разовые и регулярные подработки нашли 14,9 и 7% граждан соответственно, а 5,6% устроились на вторую работу. Авторы исследования отмечают, что «к трудовым и к сельскохозяйственным адаптационным практикам в большей мере обращаются те, кто сильнее пострадал от кризиса».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.12.16

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