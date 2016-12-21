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Экономика

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Публикации за 21.12.16

Социологи: треть работающих россиян боится увольнений / В России стали сокращать и чаще задерживать зарплаты

Социологи: треть работающих россиян боится увольнений В России стали сокращать и чаще задерживать зарплаты

Около трети работающих россиян (31,9% в октябре) высказали опасения, что боятся потерять работу, а число тех, кто считает, что с ними этого не произойдет, постоянно снижается. Такие данные содержатся в Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

Кроме того, на 4%, по сравнению с предыдущим месяцем, выросла доля граждан, заявивших о снижении размера заработной платы. Получили большее распространение, чем месяц назад и другие негативные эффекты кризиса в сфере занятости. В частности, выросла численность населения, сообщающего о задержках зарплат и о вынужденном уходе в неоплачиваемый отпуск.

Между тем, по словам ведущего эксперта-консультанта ВЦИОМа Олега Чернозуба, объективных факторов ухудшения ситуации с безработицей в России не фиксируется. Результаты исследований ВЦИОМ в целом подтверждают данные Росстата об уровне безработицы около 5% от численности рабочей силы. При этом учитывается как «скрытая безработица», так и «скрытая занятость». В то же время социолог признал, что задержки оплаты труда осенью действительно «несколько увеличились» по сравнению с летом, но ни в какое сравнение не идут с ситуацией начала года. «Свидетельствует ли это небольшое увеличение о переломе тренда – на данный момент сказать невозможно», – отметил он.

В свою очередь старший научный сотрудник лабратории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ Диляра Ибрагимова отметила, что работодатели в России традиционно использовали «мягкие формы увольнения», чтобы скрыть необходимость сокращения затрат на персонал.

«Перевод на неполный рабочий день, принудительная отправка в неоплачиваемый отпуск – это специфика российского рынка труда. У нас нет явной безработицы, она у нас в стране скрытая. То есть вы являетесь человеком работающим, но условия труда меняются не в лучшую для вас сторону. При этом увольняться люди не спешат, чтобы не потерять хотя бы такой заработок», – сообщила Ибрагимова в комментарии .

Эксперт добавила, что не ожидает массовых увольнений в ближайшие месяцы, но весьма вероятно, что продолжится ухудшение условий труда и сокращение зарплат.

Как писал «Новый День», в уходящем году россияне приспосабливались к экономическому кризису посредством сокращения расходов на товары и услуги, а также за счет выращивания овощей и фруктов на приусадебных участках, сообщал центр РАНХиГС. Согласно итогам исследования, более половины населения сократило расходы на заграничный отдых (61,5%). Кроме того, граждане экономили на развлечениях (57,5%) и на приобретении определенных продуктов (51,9%).

По данным на ноябрь 2016 года доля россиян, которые стали выращивать больше овощей и фруктов на огородах, составила 34,6%, тогда как в феврале 2016 года этот показатель составлял 23,8%. Часть населения выживает в кризис за счет подработок. Так, разовые и регулярные подработки нашли 14,9% и 7% граждан соответственно, а 5,6% устроились на вторую работу. Авторы исследования отмечают, что «к трудовым и к сельскохозяйственным адаптационным практикам в большей мере обращаются те, кто сильнее пострадал от кризиса».

Москва, Иван Гридин

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