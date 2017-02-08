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Экономика

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Публикации за 08.02.17

Банк России сокращает золотые резервы / За квартал объем резерва драгметаллов снизился на 5 млрд долларов

Банк России сокращает золотые резервы За квартал объем резерва драгметаллов снизился на 5 млрд долларов

Объем монетарного золота в международных резервах Центробанка РФ снизился с 65,5 млрд долларов до почти 60 млрд долларов. В декабре регулятор не покупал драгметаллы, как и в январе, как считают эксперты. По их мнению, для Банка России гораздо больший интерес, чем золото, представляют американские облигации.

По данным ЦБ, с 1 октября 2016 года по 1 января 2017 года золотой запас России потерял в стоимости 5,5 млрд, доля драгметалла в резервах сократилась на полпроцента, пишут «Известия». В первую очередь сказались падающие котировки золота. Наибольшее снижение зафиксировано в ноябре, однако, если до этого регулятор компенсировал снижение покупкой металла, то в декабре он этого делать не стал.

Тактика ЦБ во многом зависит от ситуации в золотодобывающей промышленности. Как правило, Банк России скупает излишки у производителей. В декабре, по информации Росстата, добыча золота выросла по сравнению с ноябрем на 6,2%, но в целом по году снижение составило 4,5%.

По всей видимости, драгметалл не представляет интереса для регулятора, как доходный инструмент. У золота нет перспектив для роста, при этом корректировка после существенного падения цены в начале года уже состоялась. Впрочем, ЦБ и не считает, что золото может рухнуть в стоимости, как это было в 2009 году.

По мнению экспертов, в настоящее время наиболее интересным активом для вложения золотовалютных резервов являются доллар и казначейские облигации США. В конце года Федеральная резервная система (ФРС) США повысила ключевую ставку, а американский Центробанк спрогнозировал ужесточение кредитно-денежной политики на будущий год. Аналитики ожидают еще три повышения ставки в 2017 году.

Тем не менее, говорить о конце эпохи финансовой нестабильности пока рано, в международной экономике достаточно рисков, в виде замедления роста производительности Китая, а также неопределенности в экономической стратегии нового президента США Дональда Трампа. Поэтому золото сохраняет свою актуальность для инвесторов.

Москва, Зоя Осколкова

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