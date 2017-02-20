Эксперт: России не поможет отмена санкций. «Может даже навредить» / Для роста экономики сейчас нет никаких условий

Публикации за 20.02.17

Отмена санкций не приведет к оздоровлению экономики России. Такое мнение высказал главный научный сотрудник НИИ системного анализа Счетной палаты РФ Владимир Осипов в интервью журналу «Огонек». По его словам, снятие ограничений России «не поможет, а может даже и повредить». «Сегодня в России реальный сектор фактически финансирует финансовый сектор, хотя в нормальной экономике должно быть наоборот, – пояснил Осипов. – Самый сильный удар – из всего списка секторальных санкций – нам нанесли финансовые санкции. Но если их отменят, к чему мы так стремимся, деньги в реальный сектор экономики все равно не попадут или попадут какие-то крохи. Почему? Да потому что так устроен наш финансовый рынок».

По словам экономиста, санкции ударили по тем компаниям, которые занимались по большей части спекуляциями, а не инвестициями в промышленность и сельское хозяйство. «Получив на Западе дешевые деньги, наши банки и спекулянты проводят на бирже финансовые операции с высоким процентом. Если санкции отменят, то они просто продолжат свои спекуляции, но в бОльших объемах, – объяснил Осипов. – Ведь наша финансовая система осталась прежней, под санкциями институционально она не изменилась».

Как отметил экономист, причина в том, что у предприятий разных сфер экономики разная рентабельность. «Сравните по уровню рентабельности сельскохозяйственный кооператив, танковый завод и брокерскую контору – налоги все они платят одинаковые (и это еще при условии российской юрисдикции, то есть без использования офшоров для вывода капиталов за рубеж, тогда налоги вообще не платятся). В таких условиях капитал перетекает туда, где рентабельность выше, условно говоря, с завода в брокерскую контору, – говорит Осипов. – Некоторые экономисты считают, что на бирже или на банковских депозитах можно зарабатывать до 60 процентов в год. А другие называют цифру до 1000 процентов в год».

Для сравнения Осипов привел следующие данные: «в развитых экономиках тот, кто спекулирует на бирже, платит налоги в разы больше, чем работающие в реальном секторе». А после введения антироссийских санкций прекратился приток денег из-за рубежа и весь капитал российских предприятий фактически ушел в банки, поскольку «там прибыль можно получить выше, чем в производстве», отметил Осипов.

«И если теперь снимут финансовые санкции, деньги все равно устремятся в спекуляции, – полагает он. – Например, игроки начнут скупать акции российских компаний, а когда цена поднимется, быстро распродадут». Кроме того, предупредил экономист, «под ударом окажется и наша национальная валюта, все мы помним, как она рухнула в декабре 2014 года». «Спекулянты выигрывают еще и на разнице курсов валют. Чем больше разница, тем больше выигрыш, – объяснил он. – В 2014 году, когда рухнул рубль, выиграли именно спекулянты».

Чтобы бороться с финансовыми спекуляциями, нужно «изменять налогообложение», считает эксперт. «Оно не должно быть одинаковым для всех, потому что у разных отраслей и даже разных предприятий одной отрасли разные издержки и нормы прибыли, – полагает эксперт Счетной палаты. – Поэтому необходимо смещать налоговую нагрузку с отраслей, рост которых планируется обеспечить, на спекулятивные виды деятельности, финансовые спекуляции в первую очередь».

Осипов также отметил, что санкции «показали горькую правду»: российский финансовый сектор «несовершенен, он не может обеспечить реальный сектор длинными дешевыми деньгами». «Это стало особенно очевидным, когда курс рубля упал, и ЦБ неожиданно резко, в одну ночь поднял ставку до 17 процентов. Вроде бы это делалось для борьбы с финансовыми спекулянтами, но в результате спекулянты выжили, а производство падало после этого в течение 15 месяцев подряд», – заметил эксперт СП.

Для экономического роста в России после отмены санкций «пока нет никаких условий», заключил экономист. «В экономике есть два главных фактора: капитал и труд. У того и другого есть количественные и качественные характеристики. У капитала – объем основных средств производства и качество технологий, которыми мы владеем. То же и с трудом: объем трудовых ресурсов и их качество. Мы сейчас только ухудшаем оба этих фактора и по количеству, и по качеству, – объяснил свою позицию Осипов. – Рабочая сила у нас совершенно не отвечает требованиям современной экономики».

Экономист отказался верить в прогноз Минэкономразвития РФ, которое пообещало двухпроцентный рост ВВП в 2017 году. «Мы просто хотим понять, каковы механизмы и факторы обещанного роста. Пока их не видно», – отметил Осипов.

Москва, Светлана Петрова

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