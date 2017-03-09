Россияне поверили в рубль / Объемы валютных кредитов в регионах выросли в несколько раз

Публикации за 09.03.17

Аналитики фиксируют резкий рост кредитования в иностранных валютах. Так в некоторых регионах объем заимствований в долларах и евро вырос в пять-шесть раз. По мнению экспертов, это связано с тем, что граждане России верят в дальнейшее укрепление рубля. В то же время большинство аналитиков считают, что в ближайшей перспективе российская валюта начнет ослабевать.

За первый месяц года объем выданных валютных кредитов увеличился на 45,6% по сравнению с тем же периодом 2016 года, пишут «Известия». По данным Центробанка, в общей сложности жители России взяли займов в иностранной валюте на сумму более 8 млрд рублей. В январе прошлого года этот показатель составлял чуть более 5,5 млрд рублей.

Примечательно, что наибольший рост валютного кредитования показали регионы. Так на Урале объем заимствований в евро и долларах вырос в шесть раз, в Приволжском федеральном округе – в пять раз. Сибирь и Дальний Восток показали удвоенный рост. В Москве, которая традиционно показывает самую высокую динамику, объем валютных кредитов вырос на треть.

По словам экспертов, розничное валютное кредитование занимает малую долю в российском банковском секторе, возможно, этим и объясняется столь резкий скачок в объемах. К тому же в прошлом году наблюдалось существенное снижение заимствований в иностранной валюте.

Кроме того, аналитики связывают повышенный интерес к валютным кредитам с укреплением курса рубля на протяжении нескольких месяцев. Население наблюдает стабильный курс нацвалюты и верит в то, что этот тренд сохранится. Впрочем, эксперты не разделяют оптимизма россиян и уверены, что в скором времени рубль, находящийся под большим влиянием внешней конъюнктуры, начнет ослабевать.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.03.17

Эпидемия птичьего гриппа в Подмосковье: в «черный список» попала ещё одна птицефабрика. / Москва ввела плату за выход из ЕАЭС. Медведев пригрозил европейскими ценами на газ несогласным с курсом РФ союзникам. / Уральские власти вспомнили про голосование в моногородах за неделю до его окончания (СКРИН). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»