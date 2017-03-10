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Экономика

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Публикации за 10.03.17

Прокуроры «накопали» в Минобрнауки 127 млн рублей хищений / Возможно, проверки закончатся уголовным делом

Прокуроры «накопали» в Минобрнауки 127 млн рублей хищений Возможно, проверки закончатся уголовным делом

Генпрокуратура выявила хищения на 127 млн рублей в Минобрнауки при расходовании бюджетных средств бывшим руководством департамента науки и технологий. С просьбой провести ревизию в Генпрокуратуру обратилась глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Как сообщает РБК, Генпрокуратура нашла в Минобрнауки нарушения законодательства при реализации двух ФЦП – «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» («Исследования и разработки») и «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» («Фарма-2020»). Это следует из письма первого заместителя генерального прокурора Александра Буксмана Васильевой, которое тот направил в ведомство в феврале этого года.

Источник, близкий к Минобрнауки, не исключил, что по итогам проверки Генпрокуратуры в отношении бывших руководителей департамента науки и технологий может быть возбуждено уголовное дело.

Из-за действий бывшего директора департамента науки и технологий Минобрнауки Сергея Салихова и его заместителя Алексея Антропова было похищено порядка 53 млн руб. бюджетных средств, сказано в письме. Эти деньги должны были пойти на создание устройства для дистанционной беспроводной диагностики организма человека, проект реализовывался в Московском физико-техническом институте (МФТИ). Сначала Антропов принял работу, а затем Салихов расторг соглашение с МФТИ, объяснив это тем, что она была выполнена с опережением. Но, как показала прокурорская проверка, фактически проект реализован не был. Более того, научный руководитель проекта пожаловался в Минобрнауки на то, что работы по созданию устройства проводились без его участия, а его подписи в сопроводительных документах были подделаны.

Еще 74 млн руб. департамент науки и технологий Минобрнауки в 2014 году выплатил компаниям, с которыми в итоге расторг соглашения о предоставлении субсидий из-за некачественной работы. Эти деньги в бюджет не возвращены до сих пор.

Нашли в прокуратуре и нарушения при формировании научно-координационного совета программы «Исследования и разработки». В его состав Минобрнауки включило помимо своих сотрудников представителей только двух ведомств – Министерства здравоохранения и Министерства промышленности и торговли, хотя это противоречит целям программы. Совет, говорится в письме, необходимо расширить за счет участников Российской академии наук, ведущих специалистов в соответствующих областях наук и т.д.

Это не все нарушения в работе департамента, выявленные Генпрокуратурой: некоторые контракты неправомерно расторгались, а порядок приема работ не соблюдался, следует из письма Буксмана. Генпрокуратура потребовала от Минобрнауки принять меры для возврата денег в федеральный бюджет по расторгнутым соглашениям, организовать контроль за расходованием средств и соблюдением законодательства о госзакупках.

В пресс-службе Минобрнауки заявили, что министерство готово оказать содействие Генпрокуратуре и предоставить все необходимые материалы. На вопрос о возможном уголовном преследовании Салихова и Антропова в пресс-службе не ответили.

Решение уволиться из Минобрнауки Салихов и три его заместителя, включая Антропова, приняли в декабре 2016 года. Наблюдатели предполагали, что причиной увольнения могли стать трения между Салиховым и Васильевой.

Источник в Минобрнауки сегодня заявил «Интерфаксу», что уход руководства департамента науки и технологий Минобрнауки РФ в декабре, в том числе и Салихова, был связан с нарушениями в финансовой сфере, а «вопросы к Салихову и его подчиненным относительно финансовых нарушений появились еще до кадровых решений».

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 10.03.17

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