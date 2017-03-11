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Экономика

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Публикации за 11.03.17

«Дружелюбная» Турция закрыла паромное сообщение с Крымом

«Дружелюбная» Турция закрыла паромное сообщение с Крымом

После визита в Москву президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который провел большие переговоры о сотрудничестве с главой российского государства Владимиром Путиным, стало известно, что Анкара закрыла паромное сообщение с Крымом.

Как сообщил директор компании-оператора паромной линии «Крымское морское агентство» Станислав Гвоздилов, Турция не принимает крымские паромы уже две недели.

По его словам, которые цитирует РИА «Новости», причин своего решения Анкара не уточняет. При этом Гвоздилов подчеркнул, что приостановка сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции на полуостров.

Между Крымом и Турцией ходили несколько паромов. Сообщение возобновилось в октябре прошлого года – тогда российский паром «Варяг» совершил первый рейс из Севастополя в Зонгулдак.

Анкара, Анастасия Смирнова

Анкара. Другие новости 11.03.17

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