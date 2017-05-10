Орешкин: позиция ЕБРР по России – дискриминация / Министр считает, что решение политизировано

Публикации за 10.05.17

Позиция Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по России – «дискриминация по национальному признаку». Такое заявление сделал министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Данная позиция содержится в письменном заявлении министра, которое войдет в материалы ежегодного собрания совета управляющих финансовой организацией, намеченного на 10 мая.

«Реализация «политического руководства» нарушает комплекс правовых норм, начиная с соглашения об учреждении ЕБРР. По сути это дискриминация. Подобный подход опасен дальнейшей возможностью произвольно трактовать устав банка и лишать его членов их акционерных прав вопреки принципам ЕБРР», – приводит ТАСС слова Орешкина.

Напомним, ЕБРР свернул финансирование новых российских проектов в июле 2014 года на фоне принятых Евросоюзом экономических санкций в отношении Москвы. Распоряжения руководству банка на эту тему дали большинство представителей совета директоров, включая все государства-члены ЕС. В 2013 году финансирование проектов в России по линии ЕБРР составило 2,5 млрд евро. В первое полугодие 2014 года на РФ пришлось более 19% всех инвестиций банка. В то же время, все проекты, куда средства уже вложены, продолжили финансироваться.

В конце февраля прошлого года глава ВТБ Андрей Костин назвал режим санкций в отношении России «безумием, которое продлится еще два-три года». По его утверждению, сотрудничество с такой структурой, как ЕБРР, приостановилось по политическим мотивам.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.05.17

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