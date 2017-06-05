Глава «Роснефти» знает истинные цели антироссийских санкций

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин уверен, что цель санкций, введенных против России Евросоюзом и США, состояла в попытке вмешаться в выборный процесс, а также повлиять на социально-экономическую ситуацию в стране. При этом топ-менеджер заявил о недопустимости переноса политических обязанностей на бизнес.

«Цель [санкций] заключалась в том, чтобы влиять на социально-экономическую ситуацию. Ухудшить ее и повлиять на выборы. Это мое глубокое убеждение», – сообщил изданию глава «Роснефти» в интервью газете The Financial Times. Кроме того, Сечин подчеркнул, что ограничительные меры «абсолютно необоснованны и даже незаконны».

Топ-менеджер добавил, что нельзя перекладывать политические обязанности на корпоративный уровень, а «Роснефть» не является «частью международной политики». «Мы не формируем политику», – отметил Сечин.

Глава «Роснефти» уточнил, что в компании легко решают проблемы, которые повлекли за собой антироссийские санкции. Однако пожаловался на напрасные усилия по повышению капитализации производства корпорации. «Раньше она [капитализация] достигала 93 млрд долларов, а потом кто-то принимает решение ввести санкции. И моя капитализация, весь плод моих усилий, уменьшается до 62 млрд долларов», – сказал Сечин.

Весной 2017 года Европейский суд юстиции вынес решение об обоснованности санкций ЕС в отношении российских компаний.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 05.06.17

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