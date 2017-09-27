Китай закупит нижегородского мороженного на 100 миллионов рублей

Делегация из КНР посетила нижегородский завод «Поспел», где заключила 100-миллионный контракт по импорту мороженого, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

«Мы попробовали несколько видов мороженого. По нашему мнению, китайский потребитель больше всего оценит вкус пломбира, так как в нем чувствуется молоко, поэтому оно займет в Китае свою нишу», – уверены китайские партнеры.

Как рассказал директор «Центра развития экспорта Нижегородской области» Владимир Селезнев, местные предприятия заинтересованы и готовы поставлять свою продукцию на международный рынок, тем более что многие иностранные партнеры сами интересуются российскими продуктами питания. Например, очень востребована продукция нижегородского масложиркомбината, рассказал чиновник.

Нижний Новгород, Иван Гридин

Нижний Новгород. Другие новости 27.09.17

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