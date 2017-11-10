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Пятница, 10 ноября 2017, 11:02 мск

российское информационное агентство 18+

Экономика

Россиян освободят от трат на установку счетчиков на газ, свет и воду

Россиян освободят от трат на установку счетчиков на газ, свет и воду

Россиян освободят от необходимости устанавливать за собственный счет приборы учета потребления газа, воды и электроэнергии. С инициативой возложить это бремя на поставщиков ресурсов выступили комитеты Госдумы по природным ресурсам и экономической политике. Авторы законопроекта рассчитывают, что предложенные ими поправки в Жилищный кодекс будут рассмотрены уже в ноябре.

Народные избранники отмечают, что на сегодняшний день порядка 30% жильцов не имеют приборов учета, из-за чего вынуждены платить по повышенному тарифу. В случае принятия поправок в ЖК, граждане будут освобождены от таких трат до тех пор, пока в их квартирах не появятся приборы учета. Как пишет газета «Известия», Минстрой и Минэнерго концептуально поддерживают инициативу депутатов. Эти предложения также поддержал глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Сейчас у потребителя фактически отсутствует обязанность устанавливать счетчики на тепло, свет и газ. При этом, если прибор отсутствует, гражданин платит надбавку. С 1 июля прошлого года она установлена на уровне 50% от базового тарифа.

«Настоящий законопроект возлагает обязанность установки, контроля и замены приборов учета на организации, предоставляющие коммунальные услуги. Это соответствует канонам рыночной экономики, приборы учета ставит тот, кто в этом заинтересован», – говорится в пояснительной записке к документу.

С аналогичной инициативой на заседании президиума Совета законодателей 31 октября выступала зампредседателя Госдумы Ирина Яровая. Во время обсуждения вопроса ее предложение поддержали представители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и Минстроя. В Минэнерго также высказались за перенос ответственности за счетчики на поставщиков. Это даст толчок к развитию интеллектуального учета электрической энергии на территории страны, рассказали в пресс-службе ведомства.

По словам Павла Завального, поправки могут быть приняты одновременно с другими поправками, благодаря которым поставщики будут сами собирать плату за ЖКХ в обход управляющих компаний. Над соответствующей инициативой сейчас работает Минстрой.

Москва, Иван Гридин

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