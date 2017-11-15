Власти хотят вернуть налог на движимое имущество

Решение о взимании налога с движимого имущества отдадут на откуп региональным властям в 2018 году. Поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие возвращение так называемого «налога на модернизацию», могут быть приняты Госдумой.

Освобождение от налога было введено в конце 2012 года. Предпринимателям разрешили не платить за движимое имущество, принятое на учет с 1 января 2013 года. Предполагалось, что льгота позволит сэкономить и вложить освободишиеся средства в обновление оборудования. По данным Федеральной налоговой службы, в 2016 году благодаря этой норме бизнес сэкономил более 160 млрд рублей.

Согласно законопроекту, подготовленному правительством и одобренному Госдумой в первом чтении, решение о сохранении преференции будут принимать власти субъектов, пишут «Ведомости». Несколько источников издания сообщили, что норма скорее всего будет принята на сегодняшнем голосовании.

Если региональные власти откажутся от сохранения льготы, компаниям придется оплачивать налог по ставке до 1,1%. Максимальный размер ставки составит 2,2%. По словам экспертов, больше всех пострадают производственные, нефтегазовые, инфраструктурные и телекоммуникационные компании, которые учли сохранение преференций в своих бюджетах на будущий год.

Ранее Минэкономразвития призывало полностью отказаться от налога на движимое имущество, так как он тормозит инвестиционную активность в регионах. Эксперты считают, что передача решения о сохранении льготы в руки региональных властей, нарушает четырехлетний президентский мораторий на повышение налоговой нагрузки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.17

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