Банкиры США назвали главную угрозу стабильности рубля в 2018 году

Специалисты Bank of America Merrill Lynch спрогнозировали, как новые санкции, рассматриваемые американскими властями, скажутся на российской экономике, и что может предпринять ЦБ РФ, чтобы предотвратить катастрофу. По словам аналитиков, новые ограничения со стороны США – это «черный лебедь» для России. В любом случае «отдуваться» за все придется российскому рублю.

Вашингтон рассматривает среди новых ограничительных мер введение запрета на покупку российских облигаций федерального займа (ОФЗ), пишет РБК. До января американский Минфин должен представить конгрессу отчет о последствиях применения новых санкций. В рамках этого документа оценивается возможность запрета на вложение в российские госбумаги резидентам США. Впрочем, то, что санкции включены в отчет, не значит, что они будут в обязательном порядке введены.

Предусмотреть последствия подобного решения очень трудно, однако оно будет иметь огромное значение, пишут специалисты Bank of America Merrill Lynch в докладе «Лебединое озеро в 2018 году». Именно для таких труднопрогнозируемых случаев и был введен термин «черных лебедь». На нерезидентов приходится около 52 млрд долларов на рынке российского суверенного долга: внешний госдолг – 14,5 млрд долларов, внутренний (то есть ОФЗ) – 37,2 млрд долларов.

Что касается внешнего долга, то Центробанк РФ уже применял новый инструмент в конце 2014 года. В частности, были разрешены сделки РЕПО в иностранной валюте с максимальным объемом задолженности банков в 50 млрд долларов. Тогда российские банки выкупили у иностранцев 7 млрд долларов евробондов. Вероятно, регулятор может и теперь прибегнуть к этой тактике. Рынок ОФЗ банки могут поддержать, если доходность по ним превысит ключевую ставку. Тогда кредитные учреждения могут направить в госбумаги 2 трлн рублей, которые сейчас находятся на счетах в Центробанке.

В то же время, если сценарий «черного лебедя» все же реализуется, весь удар возьмет на себя рубль, отмечают эксперты. Остается надеяться, что цены на нефть останутся на то же уровне, тогда падение курса российской валюты будет не таким глубоким. В основном прогнозе Bank of America Merrill Lynch расширение санкций в 2018 году не предусматривается, доллар будет стоить 63 рубля при нефти по 55 долларов за баррель.

В начале декабря глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заверил, что курс рубля в 2018 году «не рухнет». Министр добавил, что национальная валюта не упадет и в конце текущего года. Министр отметил, что переоцененность рубля, которая была в апреле, к настоящему времени нивелирована. По его мнению, «рубль торгуется примерно там, где он и должен торговаться, исходя из всех наших модельных оценок и того уровня, который необходим для балансировки платежного баланса».

Вашингтон, Зоя Осколкова

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