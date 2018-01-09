Россельхознадзор уничтожил годовой запас санкционки для прокорма 42 тысяч семей

За последние 2,5 года органы Россельхознадзора уничтожили более 19 тысяч тонн санкционных продуктов. Это было сделано в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина о борьбе с ввозом продовольствия из стран Запада. В ведомстве отметили, что более 96% продукции, раздавленной гусеницами тяжелой техники и сожженной в печах, пришлось на овощи и фрукты.

Так, с августа 2015-го по январь 2018-го года таможенники задержали 19,4 тысячи тонн контрабандных продуктов, из которых 18,7 тысячи тонн были ликвидированы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на статистику, предоставленную Россельхознадзором.

По данным Всемирной организации здравоохранения, суточная норма потребления овощей и фруктов составляет 400 граммов на человека. Получается, что уничтоженных за 2,5 года овощей и фруктов хватило бы, чтобы обеспечить дневной рацион 46 млн 750 тысяч россиян, что соответствует трети населения страны. В пересчете на годовое потребление уничтоженных продуктов хватило бы на 128 тысяч россиян или более 42 тысяч семей из трех человек.

С момента ввода российскими властями продовольственного эмбарго в августе 2014 года в отношении США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, за каждый год действия продуктовых санкций 143 млн россиян переплатили за продукты 626 млрд рублей, пишет агентство «Прайм». Накопленным итогом – за 2,5 года – потери составляют 1,57 трлн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.01.18

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