Россиян ждет резкое подорожание европейских вин

Европейские производители вина сообщили российским импортерам о повышении отпускных цен. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей виноторговых компаний. Повышают цен составит 10-35% в зависимости от страны происхождения вина и его сегмента.

Причина – неурожай винограда, вызванный неурожаем из-за весенних заморозков и жары летом. Основные винодельческие регионы Европы оценивают неурожай в 20- 50%. Это и привело к повышению отгрузочных цен, рассказал член совета директоров виноторговой компании Simple Сандро Хатиашвили.

По оценкам Simple, в ценовом диапазоне от 0,7 до 5 тысяч рублей за бутылку и премиальном (от 5 тысяч рублей за бутылку) рост будет наименее значительным. По оценке Хатиашвили, он составит 15 и 10% соответственно. Больше всего вырастут цены на вино нижнего (стоимостью до 700 рублей за бутылку) сегмента. В Simple также отметили, что уже сейчас рост составляет 25-35%.

По словам представителя «Азбуки вкуса» Андрея Голубкова, в розничной торговле цены на импортные вина уже выросли. Он рассказал, что сеть импортирует вино самостоятельно и может бороться с повышением цен в ходе переговоров с поставщиками, потому речи о спекуляциях не идет. Представитель еще одной крупной сети рассказал, что дистрибьютеры сообщили ему о грядущем росте стоимости вин из Европы.

За 11 месяцев 2017 года в Россию, согласно данным Федеральной таможенной службы, ввезли 4,1 миллиона гкл вина на сумму в 922,8 миллиона долларов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.01.18

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