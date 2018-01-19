Россия простила Киргизии все долги

Россия списала все оставшиеся долги Киргизии. Речь идет о 240 млн долларов. Соответствующий протокол ратифицировала Госдума. Напомним, в 2012 году республика оставалась должна России 488,9 млн долларов. Тогда и стартовал процесс постепенного списания долгов.

По состоянию на начало прошлого года задолженность составляла 240 млн долларов. Президент РФ Владимир Путин пошел навстречу властям Киргизии и удовлетворил просьбу о единовременном списании остатка долга. Решение было принято в рамках оказания официальной помощи развитию Киргизии. Было заявлено, что это укрепит отношения между странами.

Против ратификации списания долгов выступили в ЛДПР – глава госдумской фракции Владимир Жириновский раскритиковал практику прощения Россией долгов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.01.18

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