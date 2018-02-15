Генпрокуратура: треть выделенных на утилизацию химоружия бюджетных денег украдена

Генеральная прокуратура выявила хищение бюджетных средств, которые предназначались на утилизацию химического оружия. Об этом сообщил глава надзорного органа Юрий Чайка на итоговой коллегии ведомства.

Генпрокурор отметил, что за два года оборонным предприятиям России был нанесен ущерб почти на 20 млрд рублей. Прокуроры установили более 3,6 тысячи виноватых в этом компаний, пишет РИА «Новости». В качестве примера Чайка привел дело о хищении денег, предназначенных для уничтожения химоружия. «Возбуждено уголовное дело по факту хищения с использованием 20 подставных организаций 1,5 миллиарда рублей бюджетных средств из 4 миллиардов, выделенных в рамках госпрограммы уничтожения химического оружия», – сообщил генпрокурор.

Чайка одобрил ужесточение наказания за злоупотребления при выполнении оборонного заказа. «Теперь следственным органам важно на практике обеспечить принцип неотвратимости наказания», – отметил глава Генпрокуратуры.

Напомним, Конвенция о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении была открыта для подписания странами-членами ООН в 1993 году. Весной 1996 года российское правительство приняло федеральную целевую программу «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации».

В России химоружие хранилось в семи арсеналах в Удмуртии, Курганской, Брянской, Саратовской, Пензенской и Кировской областях. По плану, процесс утилизации должен был завершиться не позднее 2018 года. В сентябре прошлого года было объявлено об уничтожении последнего килограмма химоружия в РФ на объекте «Кизнер» в Удмуртии. Таким образом, Россия полностью выполнила взятые на себя обязательства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.02.18

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