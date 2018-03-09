США отгородились от импортных алюминия и стали

Президент США Дональд Трамп подписал официальный документ о введении заградительных пошлин на ввоз стали и алюминия в страну из всех государств, за исключением Канады и Мексики. Согласно решению, через 15 дней тариф на импорт стали составит 25%, и 10% – на алюминий.

Трамп назвал мощную сталелитейную и алюминиевую промышленность «жизненно важной для нашей национальной безопасности» и подчеркнул, что «страна, которая не защищает свое благосостояние дома, не сможет защищать свои интересы за рубежом», передает РБК.

Как считает президент США, американская промышленность «была опустошена агрессивными» способами ведения внешней торговли, которые практикуют другие страны. В качестве примера он сослался на твит основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, который ранее обращал внимание, что ввоз американских автомобилей в Китай облагается 25-процентной пошлиной, а ввоз китайских в США – 2,5-процентной. «Это написал Илон, но это знают все, – сказал Трамп, – они [бывшие президенты] знали это годами, они ничего с этим не делали. Это должно измениться».

Тем не менее президент США отметил, что Вашингтон остается открытым к изменениям тарифов и даже готов отменить их для отдельных государств. В частности, Трамп пообещал освобождение от тарифов для стран, которые «справедливо относятся к нам в вопросах торговли». При этом Вашингтон будет иметь в виду отношения между странами, в том числе военные.

Говоря о Канаде и Мексике, для которых предусмотрена 30-дневная отсрочка на введение пошлин, Трамп отметил, что, если странам удастся договориться о новых условиях продления NAFTA, тарифы на сталь и алюминий для Канады и Мексики так и не будут введены. В противном случае Трамп пообещал выйти из NAFTA.

По словам министра торговли США Уилбура Росса, указ Трампа направлен на борьбу с «перевалкой грузов через третьи страны», которой занимается Китай. Пекин замещает спрос на товары в третьих странах, а затем организует их поставку в США, пояснил Росс.

Как отмечает газета «Коммерсантъ», США сильно зависят от импорта стали (занимает около 30% потребления, основной поставщик – Евросоюз) и алюминия (около 80% потребления, основной поставщик – Канада). В январе-сентябре 2017 года США импортировали 26,9 млн тонн стали на $21,9 млрд (рост на 20% в натуральном выражении и на 34% в денежном), на Россию приходится 9% этих объемов, свидетельствуют материалы Министерства торговли США. Импорт алюминия США в 2016-2017 годах составлял около 5-6 млн тонн в год (нетто-импорт – около 2,5 млн тонн).

Собеседники «Ъ» в металлургической отрасли уточняли, что экспорт стали из РФ в США в 2017 году составил около 2,5 млн тонн (около 9% от общего стального экспорта России). В основном поставляются полуфабрикаты (что подтверждается и данными Минторга США): у НЛМК это 1,3 млн тонн слябов, у Evraz – 530 тысяч тонн слябов из 700 тысяч тонн общих поставок, еще около 250 тысяч тонн стали экспортировала в США «Северсталь».

В «Русале», который в 2017 году продал 3,95 млн тонн алюминия на $8,32 млрд, отмечали, что непосредственно в США продают «чуть более 10% от общего объема». Мощности США по первичному алюминию – всего 20% от потребностей. «Решение президента США направлено на поднятие цен на алюминий, чтобы производство в стране стало рентабельным, так что пошлины в итоге уплатят потребители, и импортеры продолжат поставки, особенно в сегментах с дефицитом производства в США»,– подчеркивали в «Русале».

В Минпромторге РФ ранее отмечали, что сильнее всего от введения пошлин из российских металлургов могут пострадать Evraz, НЛМК и ТМК с активами в США. Заводы НЛМК в США выпустили в 2017 году 2,16 млн тонн проката (продали 2,24 млн тонн на $1,7 млрд), выплавка собственной стали дивизиона составила 623 тыс. тонн (90% загрузки). Дивизион Evraz North America (заводы в США и Канаде) выплавил 1,75 млн тонн стали, выпустив 1,85 млн тонн продукции (прокат, рельсы, трубы) на $1,77 млрд. Под пошлины может попасть продукция канадских активов. Американский дивизион ТМК IPSCO, который в начале февраля отложил IPO в Нью-Йорке, в 2017 году продал 671 тысяч тонн труб на $994 млн.

Между тем, в «Северстали» не считают рынок США приоритетным (2% продаж в 2017 году) и обещали в случае введения пошлин «легко перенаправить» поставки. В Evraz, НЛМК и ТМК не комментировали ситуацию до официального принятия решения по пошлинам. При этом источники «Ъ» отмечали, что есть специфические сложности: российские металлурги, владеющие активами в США, «пристально следят за ситуацией», но опасаются действовать напрямую или через лоббистов на фоне расследования о вмешательствах РФ в выборы президента США, санкций и «кремлевского доклада».

В объединяющей крупнейших металлургов России ассоциации «Русская сталь» 7 марта заявляли, что хотя предлагаемые меры и нанесут определенный ущерб российской отрасли, запас прочности и конкурентные преимущества металлургов помогут сгладить и минимизировать негативный эффект. При этом члены «Русской стали» считают, что сам прецедент применения нового типа торговых ограничений в США «заслуживает резкой негативной оценки со стороны предприятий мировой отрасли и требует совместных усилий по противодействию нарастанию протекционизма в США всеми законными и доступными средствами, и, в первую очередь, в рамках ВТО».

Российские чиновники говорили, что разделяют обеспокоенность коллег по всему миру и обещали внимательно следить за ситуацией, но конкретики не приводили. Однако источники «Ъ» говорили, что в российские министерства уже поступают предложения других стран о совместной позиции и возможных действиях в отношении США.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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