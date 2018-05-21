Великобритания призывает ужесточить антироссийские санкции из-за «грязных денег»

Комитет Палаты общин британского парламента по иностранным делам представил доклад, в котором идет речь о «грязных деньгах» из России, которые отмывают в Великобритании. Британские депутаты призывают ужесточить антироссийские санкции. Однако эксперты считают, что за громкими словами не последует реальных действий.

Документ под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании», опубликован на сайте британского парламента. По словам авторов доклада, президент России Владимир Путин и его союзники отмывают в Лондоне свои коррумпированные активы. Сомнительные транзакции, проводимые российскими бизнесменами, идут во вред внешнеполитическим интересам Соединенного Королевства.

По данным Национального антикриминального агентства, в Великобритании ежегодно отмываются сотни миллиардов фунтов стерлингов, передает DW. Таким образом, российские олигархи используют Лондон в качестве базы для коррупционных активов.

Кроме того, британские парламентарии обвиняют связанных с Кремлем предпринимателей в нарушении прав человека и призывают усилить санкции в отношении них. Великобритания не должна закрывать глаза на действия «клептократов президента Путина», которые с помощью отмывания денег «ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты», считают в Международном комитете Палаты общин.

Депутаты призывают усложнить выпуск Россией суверенных облигаций, которые в настоящее время не являются объектом санкций. Британские парламентарии считают, что к ограничительным мерам должны присоединиться и союзники Лондона.

Впрочем, эксперты считают, что решительность членов Палаты общин вряд ли приведет к реальным действиям. Все эти призывы к ужесточению антироссийских санкций всего лишь элементы информационной кампании, развернутой Лондоном против Москвы. Такое мнение озвучил в эфире НСН замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

«Надо учитывать, что Британия является основным финансовым центром. Конечно, деньги российского происхождения там играют свою роль, но незначительную. Запретить их как-то теоретически можно, но фактически это будет означать, что Лондон потеряет статус финансовой мировой гавани. Я думаю, что все это закончится очередным призывом ограничить Россию, но трогать частный капитал они не станут», – заключил эксперт.

В апреле антироссийские санкции в отношении российских бизнесменов ввели власти США. В «черный список», предусматривающий максимально жесткие ограничения, тогда попали почти все россияне, включенные в перечень богатейших людей по версии журнала Forbes. Власти России пообещали поддержку попавшим под санкции компаниям.

Британия призывает ужесточить санкции с момента отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон подозревает в покушении Москву, в свою очередь Россия все обвинения отвергает. Ранее в связи с эти делом Великобритания и союзные ей страны выслали больше 150 российских дипломатов. МИД РФ ответил зеркально.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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