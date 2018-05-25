Единоросс из Госдумы: Влив деньги в «социалку», мы поможем эффективнее их воровать

В России есть две ключевые проблемы – это «абсолютная безответственность» и «абсолютная неэффективность», потому что в стране никто не отвечает за результат. Такое эмоциональное высказывание сделал председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров на деловом завтраке Сбербанка в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Говорить о том, то мы можем исправить наше образование или здравоохранение деньгами – влив их – бессмысленно. Добавив в любую неэффективную систему денег, мы сделаем только одно – возможность более эффективно их воровать», – прокомментировал он слова председатель Счетной палаты РФ Алексея Кудрина о том, что в стране нужно в первую очередь обратить внимание на эти две сферы.

Макаров также заявил, что у губернаторов, которые присутствуют на форуме, нет денег на выполнение майских указов, но никто не скажет, что не будет их выполнять. Он также заявил, что все понимают, что «8 трлн, о которых говорила Татьяна Голикова», у правительства тоже нет. «Так откуда мы их получим?» – задал он риторический вопрос.

Кроме того, Макаров сформулировал тезисы: экономический рост «не имеет никакого отношения к экономике и лежит вне экономической плоскости», слово дауншифтер воспринимается как оскорбление в России, а не как предложение к обсуждению, что нужно сделать, чтобы «повысить скорость».

Как передает «Росбалт», Макаров предложил обсудить второй закон термодинамики. «Энтропия замкнутой системы возрастает… Энтропия – мера беспорядка. Это означает только одно – в замкнутой системе хаос возникает, потому что мы ничего не делаем. Чтобы навести порядок, надо что-то делать», – сказал он.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 25.05.18

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