В Турции запустили альтернативу российским газопроводам

В Турции состоялось открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), который является частью Южного газового коридора. Голубое топливо по этому трубопроводу будет подаваться из Каспийского региона в страны Евросоюза.

Торжественная церемония открытия TANAP прошла в турецкой провинции Эскишехир, сообщает агентство Anadolu. В мероприятии приняли участие президент Турции Реджеп Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев, Украины Петр Порошенко, Сербии Александр Вучич, а также представители нескольких компаний.

Эрдоган объявил, что первые поставки газа по TANAP планируется осуществить уже к июню 2019 года. По словам турецкого лидера, первоначальная пропускная способность трубопровода составит 16 млрд кубометров газа в год, большая часть газа (около 10 млрд) пойдет в европейские страны.

«Энергетика является сферой сотрудничества, а не противостояния. TANAP – наглядное тому свидетельство», – заявил в торжественной речи Эрдоган, добавив, что Турция превратится из «транзитера газа в государство, вносящее вклад в каждый этап энергетической цепи от производителя до потребителя».

Газопровод TANAP уже назвали энергетическим Шелковым путем. Он является составной частью Южного газового коридора, предназначенного для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Это альтернатива российскому проекту поставки газа – трубопроводу «Турецкий поток». Ожидается, что TANAP позволит диверсифицировать поставки топлива, снизить зависимость европейских стран от России, а также породит здоровую конкуренцию на топливном рынке Европы.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 13.06.18

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