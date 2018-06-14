Минэкономразвития выступило за сохранение «дешевых» сигарет

Министерство экономического развития России подготовило отрицательный отзыв на законопроект о запрете продажи сигарет дешевле максимальной розничной цены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Речь идет о поправках к закону «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма», который внесли в Госдуму депутаты Сергей Катасонов (ЛДПР) и единороссы Алексей Веллер и Айрат Фаррахов. Народные избранники предлагали запретить продажу табачных изделий по ценам ниже максимальной розничной, начиная с 1 января 2019 года.

В Минэкономразвития считают такой запрет экономически нецелесообразным. Существенные различия в уровне доходов населения по регионам затрудняют реализацию товара по одной и той же цене, а данная инициатива снизит доступность легальной табачной продукции, что повлечет рост теневого рынка, «и, как следствие, снизит налоговые поступления в бюджет», отметили в ведомстве.

Экономисты также указали на то, что существующий механизм с минимальными и максимальными розничными ценами на сигареты является гибким инструментом госрегулирования стоимости табачной продукции, который способствует, в том числе снижению уровня ее потребления населением, пишет издание.

В Минздраве изданию заявили, что продолжают рассматривать законопроект вместе с представителями экспертного сообщества. В Минсельхозе и Минпромторге не ответили на запрос о комментарии, добавляет издание.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.06.18

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