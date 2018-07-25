Инициатива Минпромторга обернется ростом цен на электричество в России

Минпромторг выступил с предложением ввести утилизационный сбор для производителей газовых турбин мощностью до 32 МВт. Инициатива направлена на оказание поддержки российским машиностроителям. Сейчас отечественные компании неофициально компенсируют сбор за счет бюджетных субсидий. В связи с этим, полагают эксперты, новая мера может сильно ударить по рынку распределенной генерации, а также по карманам конечных потребителей.

Как пишет «Коммерсантъ», в Минпромторге пояснили, что подготовили поправки к закону «Об отходах производства и потребления» (№89-ФЗ). «Акт правительства РФ с определенной номенклатурой и техническими характеристиками будет внесен после согласительных процедур со всеми заинтересованными ведомствами и организациями», – сообщили в ведомстве.

Там также заявили, что решение по утилизационному сбору «окажет минимальное воздействие на оптовый энергорынок», но его размер, как и планируемые сроки введения, уточнять не стали. По данным источника издания, его предлагается установить на уровне 7% от стоимости оборудования.

Стоит отметить, что газовые турбины мощностью до 32 МВт являются основным, наиболее распространенным типом турбин для нефтегазовой отрасли. Они применяются прежде всего для транспорта углеводородов по трубопроводам. По словам участников рынка, в этом секторе доля иностранного оборудования крайне мала.

По данным источника, сбор будет взиматься как с иностранного, так и с российского оборудования. При этом предполагается, что российские компании получат частичное возмещение за счет двух новых субсидий, которые начнут действовать в 2018-2020 годах. Речь идет о возмещении части затрат на закупку комплектующих и на использование энергоресурсов энергоемкими предприятиями.

Авторы инициативы предлагают направлять собранные средства в специальный фонд поддержки машиностроителей РФ. «Это может быть как компенсация затрат на создание турбин большой мощности, так и решение текущих проблем, например модернизация оборудования. Окончательно вопрос не решен», – рассказал собеседник издания. Эксперты считают, что введением сбора стоимость иностранного оборудования автоматически возрастет, что снизит темпы ухода потребителей на распределенную генерацию и повысит спрос на российские турбины

По мнению директора «Сообщества потребителей энергии» Василия Киселева, введение сбора только для малых турбин, а не для больших выглядит странно. Он видит в этом попытку установить еще один барьер для развития распределенной генерации. В Минэнерго полагают, что сбор увеличит стоимость оборудования, что «в сложившихся тарифных условиях непременно ляжет на плечи потребителей». Если рассматривать сбор как меру поддержки российских производителей, то он «точно не поспособствует приоритетности отечественного оборудования при закупках», добавляют в министерстве.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.07.18

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