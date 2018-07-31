Бизнес без лицензии подорожает в 40 раз

Депутаты от партии «Единая Россия» предложили в 40 раз увеличить штрафы за предпринимательскую деятельность без регистрации или образования юридического лица. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст документа и главу экспертно-консультативного совета (ЭКС) «Единой России» Дмитрия Сазонова.

На сегодняшний день за ведение предпринимательской деятельности без лицензии гражданину грозит административный штраф в размере от 500 рублей до 2 тыс. рублей. Авторы законопроекта предлагают сделать прогрессивную шкалу штрафов: за первое правонарушение – от 5 до 10 тыс. рублей, а за последующие – от 20 до 30 тыс. рубдей.

По мнению авторов законопроекта, существующие меры недееспособны, поскольку их размер меньше пошлины, установленной за регистрацию индивидуального предпринимателя и юридического лица. При этом размер действующих штрафов был установлен более 10 лет назад, и указанные суммы «обесценились».

По данным издания, законопроект нашел поддержку в Минюсте, а также в ЭКС и координационном совете «Единой России». При этом в партии считают, что указанную в нем сумму штрафа необходимо снизить.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 31.07.18

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