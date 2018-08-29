Армения запретила ввоз свинины и птицы российского производства

Министерство сельского хозяйства Армении ввело запрет на импорт свинины и всех видов живой птицы из России. На такой шаг власти пошли, чтобы не допустить распространения африканской чумы свиней и «птичьего» гриппа.

В частности, под ограничение попали живые свиньи, мясо диких кабанов, рогокопытное, кожевенное, кишечное сырье, а также щетина, охотничьи трофеи, все виды кормов и пищевых добавок для свиней.

Кроме того, Армения запретила ввозить все виды живых птиц, птицепродуктов, сырья, перьев, пуха, товарных и инкубационных яиц, мясокостной муки, кормов.

В Минсельхозе уточнили, что ограничение временное и введено для того, чтобы не допустить проникновения на территорию Армении африканской чумы свиней и «птичьего» гриппа.

Ереван, Служба информации РИА «Новый День»

Ереван. Другие новости 28.08.18

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