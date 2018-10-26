Генпрокуратура: ущерб от коррупции в госзакупках вырос в пять раз

Генпрокуратура России выявила снижение числа нарушений законодательства о противодействии коррупции при закупках товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В то же время размер ущерба вырос в пять раз.

За первые шесть месяцев 2018 года было выявлено 5 753 случая нарушений, что в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года, передает «Газета.Ru». «При сокращении количества выявленных нарушений в данной сфере, в пять раз возросла сумма исковых требований прокуроров по направленным искам в суды – с 43,4 млн рублей до 250,6 млн рублей», – отметили в Генпрокуратуре.

Общая статистика антикоррупционной деятельности показывает ту же динамику. Так в первом полугодии 2018 года выявлено 139,5 тысячи нарушений закона, что на 13 % меньше аналогичных показателей прошлого года (161 тысяча). Однако сумма заявленных исковых требований увеличилась более чем в два раза – с 1,1 млрд рублей до 2,8 млрд руб.

В основном нарушения антикоррупционного законодательства касаются заключения контрактов с лицами, которые как-либо связаны с заказчиком, например, состоят в родственных или других близких отношениях. При этом чиновники не принимают должных мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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