Из-за слабого рубля инфляция в России превысит прогнозы

Инфляция в России может превысить прогнозный уровень из-за более слабого курса российской валюты. Об этом сообщил Минэкономразвития Максим Орешкин.

«Относительно утвержденного прогноза риски очевидно смещены вверх [по инфляции]. Не то, чтобы очень сильно, но смещены. Курсовая динамика у нас развивается выше того прогноза, который был заложен в августе. Понятны причины, почему это происходит – это связано с глобальными рынками, возможными санкциями», – цитирует министра «Интерфакс».

Орешкин допустил, что рубль еще может вернуться к прогнозным показателям, однако это уже не окажет сильного влияния на инфляцию, она все равно будет выше 3,4%, которые были заложены в бюджет.

По данным Росстата, с начала года цены в России выросли на 3,2% в годовом выражении. Однако на прошлой неделе инфляция ускорилась до 0,2% впервые с начала июля. Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в ноябре-декабре на уровне 0,4-0,5% при сохранении текущего курса рубля, в годовом выражении – на уровне 3,7-3,8% как в ноябре, так и в декабре.

В свою очередь Центробанк ранее повысил интервальный прогноз по инфляции на 2018 год до 3,8-4,2% с 3,5-4%. На будущий год регулятор заложил еще больший рост – до 5-5,5%, резкое увеличение показателя обусловлено ослаблением рубля и повышением НДС с 18% до 20%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.11.18

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