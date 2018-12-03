На российском рынке подорожали новые автомобили

За десять месяцев нынешнего года новые автомобили в России подорожали на 7%. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

По данным аналитиков, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля на российском рынке составила 1,42 млн рублей, что на 7% больше, чем в январе – октябре 2017 года. Средняя стоимость иномарки достигла 1,64 млн рублей, а отечественного автомобиля – 623 тысячи рублей.

Сильнее всего подорожали машины бренда Geely, рост составил 43,2%. Затем идут автомобили марки Peugeot (+29,2%) и японского бренда Infiniti (+21,3%). «Еще у 5 марок рост средневзвешенных цен находится в диапазоне 10 – 17%. В это число попадают Skoda, Lifan, Volvo, KIA и Ford. У 21 бренда средневзвешенная цена выросла менее чем на 10%», – говорится в обзоре «Автостата».

У шести производителей было зафиксировано снижение средневзвешенной стоимости новых автомобилей.

Аналитики рассчитывали среднюю стоимость на основе рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.12.18

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