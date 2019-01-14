Рубль может не выдержать удара валютных интервенций ЦБ

Банк России с 15 января возобновит покупку валюты на сверхдоходы от продажи нефти. Аналитики считают, что курс рубля может упасть, если регулятор не проявит осторожность. Впрочем, нацвалюта может и устоять при условии сохранения высокой стоимости нефти.

Согласно бюджетном правилу, сверхдоходы от продажи нефти дороже 40 долларов за баррель направляются в Фонд национального благосостояния. На эту сумму Центробанк регулярно закупает валюту на открытом рынке. 11 января Минфин сообщил, что с 15 января по 6 февраля регулятор потратит на покупку иностранных денег 266 млрд рублей, пишут «Известия».

Пока рубль не среагировал на заявление министерства о возобновлении покупки валюты. По словам специалистов, в январе курс деревянного не будет сильно колебаться из-за сезонной более высокой разницы между экспортом и импортом, которая традиционно наблюдается в начале года.

Однако в дальнейшем не исключено, что интервенции негативно скажутся на российской валюте. Уже в феврале аналитики прогнозируют падение курса рубля до 68 рублей за доллар. К марту национальная валюта может ослабнуть еще больше – примерно до 69 рублей за доллар из-за исчерпания запаса прочности к интервенциям. Негативно влияет на рубль и ожидание новых санкций.

Если ЦБ будет закупать валюту на открытом рынке на весь объем сверхдоходов от продажи нефти, как это было ранее, курс рубля может просесть еще больше. Впрочем, регулятор может проявить осторожность и направить на закупки только часть объема сверхдоходов, полагают эксперты.

При самом негативном сценарии Банк России может даже вновь приостановить закупку валюты, а для снижения давления на рубль вновь поднять ключевую ставку. Ранее ЦБ поднимал ставку на 0,25 п.п дважды – до 7,5% в сентябре и до 7,75% в декабре.

В то же время аналитики не исключают, что российская валюта может и укрепиться, например, при сохранении высокой стоимости нефти и отсутствии новых внешних шоков. Специалисты указывают, что риски экономических ограничений уже в целом заложены в нынешний курс.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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