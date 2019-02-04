Аналитики спрогнозировали сценарий взлета доллара до 85 рублей

Экономисты считают, что вероятность развития событий, которые приведут к резкому падению курса рубля, крайне мала, но не исключена. В ближайшем будущем за доллар будут давать максимум 66-67 рублей.

По словам аналитика социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаила Мащенко, за первый месяц года рост стоимости рубля составил более 6% по отношению к доллару. «В последние дни месяца российская валюта и другие активы развивающихся стран укреплялись благодаря изменению риторики ФРС США», – рассказал эксперт «Российской газете».

Американский регулятор, судя по всему, не собирается увеличивать процентную ставку, и даже наоборот, он может снизить стоимость кредитования в 2019 году. Такая политика повысила привлекательность рубля, который уже подбирался к уровню в 65 за доллар.

Инвесторы воспользовались шатдауном и пришли на российский рынок. Однако перемирие, заключенное Дональдом Трампом с конгрессом, может вновь вернуть Вашингтон к обсуждению антироссийских санкций, что, несомненно, повлияет на желание инвесторов вкладывать в экономику РФ и, как следствие, приведет к падению курса рубля.

Впрочем, деревянный еще может ослабнуть в том случае, если изменятся настроения на нефтяном рынке. Не исключается и вариант возникновения полномасштабного мирового кризиса, который ударит по спросу на сырье, сведя на нет все старания ОПЕК+ по балансировке рынка и обрушив цены до 30 долларов за баррель, а также вызовет волну бегства инвесторов из рискованных активов.

Аналитики считают, что вероятность повторения истории 2016 года, когда биржевой курс российской валюты в конце января рухнул к отметкам в 85 за доллар и 95 за евро, не превышает 1%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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