Госдуме предложили одобрить налоговый вычет на покупку автомобиля

Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о предоставлении жителям Дальневосточного федерального округа возможность получения налогового вычета на приобретаемые для личных и семейных нужд автомобили.

Авторы инициативы собрали в 2017 году более 30 тысяч подписей в ее поддержку. Они предлагали отменить ввозные таможенные пошлины на иностранные автомобили для жителей дальневосточных регионов, напоминает «РГ». «Проблема возникла в результате повышения ввозных таможенных пошлин на новые и подержанные автомобили, приобретаемые за рубежом, что привело к возникновению практики ввоза автомобилей (преимущественно японского производства) по запчастям, с последующей комплектацией их на территории РФ. Отобранные таким образом автомобили не проходят никакой сертификации и представляют опасность при их эксплуатации», – следует из пояснительной записки к законопроекту.

Предлагается предусмотреть для поддержки жителей ДВФО, приобретающих автомобили за рубежом для личных и семейных целей, налоговый вычет, не превышающий одного миллиона рублей, максимальная выплата по которому не будет превышать 130 тыс. рублей. Парламентарии рассчитывают, что вычет может быть предоставлен не чаще одного раза в 5 лет и только после регистрации ввезенного автомобиля в подразделении Госавтоинспекции.

Впрочем, комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал парламентариям отклонить этот законопроект. Проректор РАНХиГС Александр Сафонов придерживается иного мнения. Он считает, что «законодательная инициатива, направленная на поддержку возможности россиянами приобретать автомобиль за счет налоговых вычетов, безусловно должна приветствоваться». «Наша страна имеет огромную протяженность, и наличие в каждой семье автомобиля, особенно в сельской местности, это жизненная необходимость. Сами посудите: часто именно личный транспорт позволяет доставить больных к врачу, детей в школу, а взрослым добраться до работы. По моему мнению, государство должно видеть в расширении возможностей обладания гражданами личными автомобилями инструмент повышения качества жизни», – заявил эксперт и добавил, что данная мера должна распространяться на жителей всех регионов.

Напомним, сегодня россияне имеют право на имущественные и социальные налоговые вычеты. Часть ранее уплаченного подоходного налога можно вернуть при покупке недвижимости (квартир, домов, земли), за лечение, обучение, операции с ценными бумагами, при инвестировании средств в негосударственный пенсионный фонд, на благотворительные цели. Самые высокие налоговые вычеты – при покупке недвижимости. Так, при приобретении недвижимости или земельного участка сумма вычета составляет не более двух миллионов рублей. Максимальная сумма к возврату – 260 тысяч. Но можно еще оформить налоговый вычет на погашение процентов по ипотеке. Максимальная сумма процентов – с 3 млн рублей. Заемщик может вернуть по этому основанию не более 390 тысяч.

Москва, Иван Гридин

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