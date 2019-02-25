В кабмине РФ признали негативное влияние санкций на экспорт оружия

Россия не сможет значительно увеличить экспорт оружия в условиях сохраняющихся санкций. Такое заявление сделал вице-премьер Юрий Борисов на совещании по вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса в Приморском крае.

По мнению чиновника, зарубежные партнеры России по линии военно-технического сотрудничества, как и сама Россия, продолжают испытывать на себе санкционное давление Запада, что отрицательно скажется на экспорте российского вооружения.

«Значительного роста экспорта военной продукции не ожидается, особенно в условиях нарастающего санкционного давления, как на Российскую Федерацию, так и на наших зарубежных партнеров», – приводит слова вице-премьера РИА «Новости».

Напомним, в прошлом году объем экспорта военной продукции России составил 15 млрд долларов. Более половины зарубежных поставок пришлось на авиатехнику. Экспорт российского оружия удается удерживать на уровне 15 млрд долларов на протяжении последних трех лет.

Владивосток, служба информации РИА «Новый День»

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