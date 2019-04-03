Директор омского хлебозавода предложил привязать цены на хлеб к стоимости бензина

Стоимость хлеба, по мнению гендиректора завода «Хлебодар» Аркадия Гольдштейна, должна зависеть от цен на автомобильное топливо. По его подсчетам, хлеб в России должен стоить не менее 80 рублей.

Гольдштейн объяснил, что удорожание зерна и муки на 20% оставляет хлебопекам все меньше возможностей для маневра. По его словам, конечная цена должна быть привязана к стоимости горючего, так как в себестоимость любого продукта заложены расходы на топливо.

«В максимально развитых странах: Америка, Германия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, килограмм хлеба стоит три-пять литров бензина. Вот в этом диапазоне. Во Франции и Португалии, там где похуже, там два литра бензина. Россия должна попадать в этот диапазон. Сегодня бензин стоит 40 рублей. А килограмм хлеба [должен стоить] 80», – сказал Гольдштейн в комментарии Первому городскому телеканалу.

Глава завода считает, что при стоимости хлеба в 80 рублей хлебопеки могли бы «сделать столько доброго для людей».

Омск, Служба информации РИА «Новый День»

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