российское информационное агентство 18+

Онлайн-кассы. Что выбрать и как подключить

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 апреля 2019, 14:45 мск

Новости Экономика

Саудиты пригрозили США отказом от доллара при продаже нефти

Саудовская Аравия угрожает США отказом от расчетов в долларах при продаже нефти. На такой шаг Эр-Рияд может пойти из-за законопроекта, обсуждаемого конгрессом, который приведет к непредсказуемым последствиям на рынке.

В Вашингтоне продвигается инициатива под названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), пишет Reuters. Законопроект позволяет подавать антимонопольные иски в суды США против стран ОПЕК.

О возможном отказе Саудовской Аравии от долларовых расчетов за нефть рассказали сразу несколько источников агентства. По их словам, идея обсуждалась среди высокопоставленных чиновников королевства в последние месяцы. Более того, в план посвятили страны, входящие в ОПЕК, а также уведомили о нем энергетическое ведомство США.

В том случае, если Эр-Рияд откажется от доллара при торговле своей нефтью, это ударит по американской валюте, уменьшит влияние США и ослабит возможности Вашингтона по усилению давления с помощью санкций. Впрочем, по словам экспертов, шансы принятия законопроекта NOPEC не высоки.

Эр-Рияд, Служба информации РИА «Новый День»

Эр-Рияд. Другие новости 05.04.19

В Кургане в очередной раз на месяц закроют улицу Куйбышева. / Слух дня: после череды скандалов «Газовые сети» решили завести пиарщика. / «Водный союз» не выполняет условия договора с администрацией Кургана. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Нефть и газ

Минприроды оценило запасы полезных ископаемых в России

Киев раскрыл «План А» в надежде на продление контракта о транзите газа из РФ

Украина продолжает закупать российский газ втридорога «через Марс»

«Мир может не вынести…» Трамп испугался роста цен на нефть

Янукович из Москвы уличил Порошенко во вранье: Украина все еще покупает российский газ, но через посредников и втридорога

Соглашению ОПЕК+ предрекли крах: нефтяной рынок ждет сильная встряска

Белоруссия обвинила Россию в завышении цен на газ

Белоруссия оценила в 300 млн долларов потери из-за налогового маневра России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Экономика, Нефть и газ, США,

Новости партнеров