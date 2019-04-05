Саудиты пригрозили США отказом от доллара при продаже нефти

Саудовская Аравия угрожает США отказом от расчетов в долларах при продаже нефти. На такой шаг Эр-Рияд может пойти из-за законопроекта, обсуждаемого конгрессом, который приведет к непредсказуемым последствиям на рынке.

В Вашингтоне продвигается инициатива под названием No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC), пишет Reuters. Законопроект позволяет подавать антимонопольные иски в суды США против стран ОПЕК.

О возможном отказе Саудовской Аравии от долларовых расчетов за нефть рассказали сразу несколько источников агентства. По их словам, идея обсуждалась среди высокопоставленных чиновников королевства в последние месяцы. Более того, в план посвятили страны, входящие в ОПЕК, а также уведомили о нем энергетическое ведомство США.

В том случае, если Эр-Рияд откажется от доллара при торговле своей нефтью, это ударит по американской валюте, уменьшит влияние США и ослабит возможности Вашингтона по усилению давления с помощью санкций. Впрочем, по словам экспертов, шансы принятия законопроекта NOPEC не высоки.

Эр-Рияд, Служба информации РИА «Новый День»

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