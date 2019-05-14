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Вторник, 14 мая 2019, 11:38 мск

Новости Экономика

Финляндия будет переманивать российских специалистов

Финские предприятия задумываются о программах по привлечению российских специалистов на рабочие специальности. Дело в том, что демографический спад и отсутствие интереса у молодежи спровоцировали дефицит кадров, несмотря на хорошую заработную плату.

«Сейчас открыты сотни вакансий в производственных отраслях по всей стране. Требуются работники машин и сварщики. При этом заработная плата вполне рыночная, но претендентов слишком мало», – рассказали РИА «Новости» в Союзе предприятий технологической отрасли Финляндии.

В 2018 году в стране подготовили около 1 тысячи человек рабочих специальностей, что в три раза меньше, чем десять лет назад. Крупные производители уверены, что без иностранцев им не обойтись. Компании организуют курсы подготовки и ищут специалистов по всей стране, но процесс идет тяжело.

Уже сейчас более половины сварщиков в Финляндии – это специалисты из России и Польши. При этом заработная плата сварщика составляет около 3 тысяч евро в месяц, что вполне соответствует рынку.

Хельсинки, Служба информации РИА «Новый День»

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