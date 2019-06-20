Прямая линия с Путиным творит чудеса: в Красноярске резко снизились цены на бензин

В Красноярске перед прямой линией с президентом РФ Владимиром Путиным резко снизились цены не бензин. Моторное топливо подешевело на крупнейшей региональной сети АЗС «Красноярскнефтепродукт», принадлежащей правительству Красноярского края. Сегодня на заправках сети литр бензина марки АИ-92 стоит 41,45 рублей – это на 1,35 рубля меньше, чем накануне. Цена литра АИ-9 составляет 43,6 рублей вместо прежних 45,3 рублей. Цены на АЗС других сетей остались прежние.

В компании назвали снижение цен «временным» и пояснили, что стоимость бензина снизили «в разгар отпусков», сообщает издание Ngs24. Маркетинговая акция удивительным образом совпала с прямой линией главы государства, которая пройдет 20 июня.

Стоит отметить, что с начала весны на заправках Красноярска различных сетей бензин подорожал в среднем на 2 рубля.

Как сообщал «Новый День», за три дня до прямой линии Владимира Путина глава правительства РФ Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака разобраться в ситуации с ростом цен на бензин в Сибири и на Дальнем Востоке. «Если это какой-то просто всплеск – это одна ситуация, а если это какие-то системные вещи, тогда нужно принимать решение, которое мы с вами неоднократно обсуждали, в случае необходимости», – заявил Медведев, обращаясь к Козаку на совещании с вице-премьерами.

По данным Thomson Reuters Kortes, с 10 по 14 июня цены на бензин марки Аи-92 на Дальнем Востоке выросли на 74 копейки – до 45,84 рубля за литр, на Аи-95 – на 67 копеек – до 47,51 рубля за литр. Дизтопливо подорожало на 55 копеек – до 51,28 рубля за литр. Кроме того, цена на бензин поднялась в Забайкальском крае, Туве, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской областях, Алтайском и Красноярском краях. Так, по информации портала «Тайга.инфо», в Новосибирске на заправках «Газпром Нефть» Аи-95 подорожал с 43,90 до 44,55 рубля, в Туве литр бензина этой же марки в мае вырос в цене с 41,58 до 44,32 рубля, в Приангарье – с 43,17 до 43,66 рубля, АИ-98 – с 46,08 до 47,08 рубля за литр.

Представитель Козака Илья Джус по итогам совещания вице-премьера с нефтяниками сообщил, что в среднем по стране в розничном сегменте существенных ценовых диспропорций не зафиксировано, а превышение роста цен носит «лишь единичный характер». Тем не менее, по словам чиновника, Федеральная антимонопольная служба совместно с Министерством энергетики начали проверку ситуации.

По данным Росстата, в мае цены производителей на моторное топливо в среднем выросли на 17,5%. В то же время в минувшем месяце по сравнению с прошлогодним уровнем на 9,2% снизился объем поступившей на переработку нефти. Производство дизельного топлива сократилось на 8,4%, а автомобильного бензина – выросло на 0,1%, свидетельствует официальная статистика.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 20.06.19

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