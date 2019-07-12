Центробанк не видит проблемы в новом законе для платежных систем

Международные платежные системы смогут беспрепятственно работать в России, несмотря на готовящееся принятие поправок, которые запретят им вводить ограничения в отношении банков, попавших под санкции. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

«Поправки направлены на обеспечение соответствия деятельности всех операторов платежных систем российскому законодательству. Мы уверены, что все платежные системы будут работать так, как и работали», – цитирует регулятора «Прайм».

В Банке России уточнили, что внутрироссийские операции по банковским картам по-прежнему будут обрабатываться через Национальную систему платежных карт, операции за пределами страны – международными платежными системами.

«Мы не видим поводов для беспокойства», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе регулятора.

23 июля Госдума готовится рассмотреть поправки в закон «О национальной платежной системе», ранее сообщил «Коммерсант». В частности, международным платежным системам (МПС) хотят запретить приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. По мнению экспертов, для этого дочерним компаниям придется переписывать внутренние правила, что невозможно с юридической точки зрения. В результате МПС могут уйти из России.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.07.19

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