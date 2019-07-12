Россияне могут лишиться возможности оплаты картами за границей

23 июля Госдума готовится рассмотреть поправки в закон «О национальной платежной системе». В частности, международным платежным системам (МПС) хотят запретить приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции. По мнению экспертов, для этого дочерним компаниям придется переписывать внутренние правила, что невозможно с юридической точки зрения. В результате МПС могут уйти из России.

Цель законопроекта запретить любым платежным системам прописывать в своих правилах возможность отключения российских банков от проведения расчетов по картам, пишет «Коммерсант». Под это требование попадут все крупные иностранные системы, состоящие в реестре операторов платежных систем Центробанка РФ – Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB и другие.

«Мы полагаем, что российские «дочки» иностранных компаний, осуществляющих свою деятельность на территории РФ, должны работать в соответствии с российским законодательством, что обеспечивает защиту интересов граждан, финансовой инфраструктуры и российского бизнеса. Исходя из этого, мы поддерживаем предложенные поправки. Они направлены на обеспечение бесперебойности операций на платежном рынке и защиту прав потребителей платежных услуг. Рассчитываем на их принятие в эту сессию»,– заявили в Банке России.

С момента вступления в силу закона у платежных систем будет 180 дней на приведение в соответствии с нормой своих правил. В противном случае им грозит исключение из реестра операторов платежных систем ЦБ и фактический запрет на работу платежной системы в России.

Эксперты на платежном рынке считают, что отзыв лицензии в России у МПС приведет к остановке всех расчетов по картам внутри страны. Работать через Национальную систему платежных карт они не смогут, так как у НСПК сегодня договоры заключены не с банками, а с МПС. И пока НСПК не заключит соответствующие договоры с банками, эти расчеты вряд ли возобновятся.

При этом привести свои правила в соответствие с требованиями у российских Visa, MasterCard и других просто нет возможности с юридической точки зрения. Так как они не могут идти вразрез с правилами головных организаций. По словам эксперта, близко знакомого с работой международных платежных систем, они не станут менять правила, а просто свернут свой бизнес в России. В результате платежи по уже выпущенным картам будут проходить через НСПК, но за пределами России карты исключенных систем работать не будут. Более того, с уходом какой-либо из систем с российского рынка иностранные карты, эмитированные ею, в России также работать не смогут.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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