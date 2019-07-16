Рынок не верит в способность ЦБ удержать инфляцию: аналитики прогнозируют обвал рубля

Российская валюта может значительно подешеветь во второй половине 2019 года. К такому выводу пришел Польский аналитик Ярослав Косатый. Падению рубля будет способствовать смягчение монетарной политики Банка России. Другие экономисты считают, что ЦБ может опустить ключевую ставку заметно ниже планируемых 6-7%, что будет сопровождаться падением инфляции ниже прогнозируемых 4%.

Ранее Косатый наиболее точно предсказал рост российской валюты во втором квартале текущего года. В ближайшие шесть месяцев, по его подсчетам, рубль подешевеет на 9%, таким образом, в конце года доллар будет стоить порядка 69 рублей, пишет Bloomberg.

Одной из причин обрушения нацвалюты станет смягчение монетарной политики Центробанка РФ. Снижение базовой ставки ФРС США не сможет компенсировать негатив от снижения ставки Банка России. Косатый отмечает, что снижения будет два: на 25 или даже на 50 базисных пунктов.

Кроме того, на курс рубля перестанет влиять эффект от спроса нерезидентов на облигации федерального займа. Этому поспособствуют американские санкции, которые готовится ввести Вашингтон в отношении российского госдолга.

Другие аналитики также прогнозируют снижение ключевой ставки ЦБ РФ заметно ниже планируемых 6-7%, передает РБК. Если регулятору удастся удержать годовую инфляцию около 4%, его оценка равновесной реальной ставки (ключевая ставка за вычетом инфляции) может снизиться с 2-3 до 1,5%.

В июне Центробанк снизил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 7,5% годовых, что связано среди прочих причин с опережающим прогнозы замедлением годовой инфляции. При этом регулятор допустил еще два снижения до конца года. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что на ближайшем заседании совет директоров рассмотрит возможность опустить ставку сразу на 0,5 п.п..

Эксперты указывают, что динамика инфляции в России очень непредсказуема, а имеющиеся данные не дают возможности рассчитать, правдоподобна ли оценка реальной равновесной ставки со стороны ЦБ. «Мы еще не завершили даже один цикл смягчения денежно-кредитной политики. А чтобы понять, где находится точка равновесия, нужно хотя бы несколько раз ее пересечь», – отмечается в записке аналитиков «ВТБ Капитала». В настоящее время слишком велико влияние немонетарных факторов – роста цен на продовольствие в 2018 году, повышения налогов, а также санкций.

Опустить ключевую ставку до 5,5% к 2022-2023 годам ЦБ может также из-за инфляционных ожиданий, а они не так быстро меняются как реальная инфляция, говорят аналитики BCS Global Markets. Так годовой рост цен опускался до 4% и ниже, при этом население прогнозировало его через год на уровне около 10%. Это показывает, что рынок не верит в способность регулятора удерживать инфляцию в течение длительного времени. Когда инфляционные ожидания снизятся до 6-7%, ЦБ может ускорить и снижение ключевой ставки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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